Il Campobasso ha ottenuto risultati positivi grazie anche all'afflusso di pubblico allo stadio Molinari. La presenza dei tifosi influisce sulle prestazioni della squadra e sulla posizione in classifica nel Girone B. Rispetto ad altre squadre di vertice, il numero di spettatori al Molinari è elevato. La capienza dello stadio e l’affluenza registrata sono elementi che vengono considerati nel contesto delle performance di campionato.

Quanto incide l'affluenza al Molinari sulla classifica del Girone B? Come si confrontano i numeri del Campobasso con le grandi presenze? Perché il pubblico rossoblù è considerato un fattore determinante in campo? Quale impatto hanno le 6.000 presenze dei play off sul morale??? In Breve Media di 3.845 spettatori per le partite casalinghe al Molinari Presenze in crescita fino a 6.000 persone durante i play off Sesto posto per affluenza nel girone B della Serie C Ascoli guida . 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Campobasso.

© Ameve.eu - Campobasso: il calore del Molinari spinge i rossoblù verso i vertici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Campobasso, l’Aperi-Ticket scalda i playoff: festa al MolinariA Campobasso, l’iniziativa Aperi-Ticket ha attirato l’attenzione in vista dei playoff, trasformando il tradizionale momento pre-gara in una festa al...

Campobasso travolto dal muro di Renzetti: pareggio nel MolinariAl termine di una partita combattuta allo stadio Molinari, il Campobasso e il Bra hanno concluso il match senza reti, con un pareggio a zero.

Temi più discussi: Picco delle ondate di calore: quattro città da bollino rosso; Caldo anomalo sull’Italia, 4 bollini rossi oggi: le città più a rischio; Ondate di calore in Italia, allerta meteo: bollino rosso a Roma, Firenze, Bologna e Torino; Caldo, arriva la tregua: oggi solo un città in allerta arancione: qual è.

Nuova bolla calore, Campobasso bollino rosso il 2 e 3 luglioUna nuova bolla di calore è attesa in Molise nelle prossime ore. Ad anticipare questa condizione di gran caldo e il Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore del ... ansa.it

Cappa di calore in Molise, Campobasso bollino rosso venerdìIl Molise continua ad essere avvolto da una cappa di calore e i prossimi giorni si annunciano ancora più caldi. A Campobasso, secondo la rilevazione del Sistema di allarme per la prevenzione degli ... ansa.it