Campobasso travolto dal muro di Renzetti | pareggio nel Molinari

Al termine di una partita combattuta allo stadio Molinari, il Campobasso e il Bra hanno concluso il match senza reti, con un pareggio a zero. La gara si è conclusa con il risultato di 0-0, dopo un confronto intenso che non ha portato a nessuna rete nel corso dei novanta minuti. Entrambe le squadre hanno cercato di ottenere la vittoria, ma nessuna delle due è riuscita a superare la difesa avversaria.

Al termine di un confronto combattuto allo stadio Molinari, il Campobasso non riesce a superare la resistenza del Bra, chiudendo l’incontro sul risultato di 0-0. Nonostante il controllo territoriale e una serie di manovre avanzate, i padroni di casa si sono scontrati con la prestazione determinante del portiere ospite Renzetti, che ha negato ogni possibilità di successo ai rossoblù in questa sfida di Serie C. Il dominio territoriale e il muro di Renzetti. La partita è iniziata con una gestione netta del pallone da parte della formazione guidata da Zauri, che ha cercato subito di imporre il proprio ritmo. Già dopo soli sessanta secondi, Padula ha tentato una giocata audace colpendo il pallone di testa per colpire l’avversario, ma la conclusione si è rivelata troppo debole per scardinare la difesa piemontese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso travolto dal muro di Renzetti: pareggio nel Molinari Campobasso rimonta e batte la Juventus Next Gen: 2-1 al MolinariIl Campobasso batte la Juventus Next Gen e si issa al quarto posto in classifica. Campobasso-Livorno 1-2: impresa al Molinari. Amaranto in zona play offLivorno, 12 febbraio 2026 - Impresa del Livorno al Molinari, gli amaranto sconfiggono il Campobasso per 2-1 grazie alle reti di Malagrida e Bonassi.