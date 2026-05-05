Campobasso l’Aperi-Ticket scalda i playoff | festa al Molinari

A Campobasso, l’iniziativa Aperi-Ticket ha attirato l’attenzione in vista dei playoff, trasformando il tradizionale momento pre-gara in una festa al Molinari. La novità riguarda il metodo di acquisto dei biglietti, che sarà facilitato grazie a questa iniziativa. Domani, due tesserati incontreranno i tifosi per scambiare opinioni e rispondere alle domande, creando un’occasione di confronto diretto tra squadra e supporters.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'acquisto del biglietto grazie all'iniziativa Aperi-Ticket?. Chi saranno i due tesserati a parlare con i tifosi domani?. Dove si svolgerà l'incontro tra la società e la cittadinanza?. Quando scadrà il diritto di prelazione per gli abbonati del Campobasso?.? In Breve Aperi-Ticket martedì 5 maggio dalle 18:00 alle 20:00 presso il Bar del Molinari.. Musica curata da Luca Spicciati e presenza di due tesserati del Campobasso FC.. Prelazione per abbonati valida fino alle ore 10 di mercoledì 6 maggio.. Vendita libera per tutti i settori dello stadio attiva da lunedì 4 maggio.. Il Campobasso FC affronta mercoledì 6 maggio alle ore 20 l’inizio del percorso nei playoff di Serie C ospitando il Pineto all’Axum Molinari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso, l’Aperi-Ticket scalda i playoff: festa al Molinari Notizie correlate Campobasso rimonta e batte la Juventus Next Gen: 2-1 al MolinariIl Campobasso batte la Juventus Next Gen e si issa al quarto posto in classifica. Campobasso-Arezzo (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol in vista al “Molinari – Nuovo Romagnoli”Un punto nelle ultime 2 partite e il campionato si riapre con l’Arezzo capolista costretto quest’oggi a fare punti sul campo del Campobasso di Zauri... Contenuti e approfondimenti Si parla di: CALCIO / PLAYOFF SERIE C - Al via la prevendita per Campobasso-Pineto. Domani l' aperi-ticket al Molinari; La vigilia del Pineto è all’Axum Molinari: aperitivo, botteghino aperto e corsa al biglietto.