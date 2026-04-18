Cinque negozi e una storia lunga oltre un secolo | l' erboristeria ha aperto un nuovo punto vendita

Un negozio di erboristeria con oltre cent'anni di storia ha aperto un nuovo punto vendita in via Maggiore 171 a Ravenna. La catena, già presente con cinque negozi, continua a espandersi nel territorio, rafforzando la propria presenza e offrendo una gamma di prodotti naturali e di salute. L’apertura rappresenta un ulteriore sviluppo per questa attività che da generazioni si occupa di erboristeria.

Erboristeria Giorgioni amplia la propria rete commerciale con l’apertura di un nuovo punto vendita in via Maggiore 171 a Ravenna, segnando un ulteriore passo nel percorso di crescita di una realtà storica profondamente radicata nel territorio. Il nuovo negozio si sviluppa su una superficie di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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