Fitav al via il Primo Gran Premio 2026 di Fossa Olimpica e Skeet

Il primo appuntamento stagionale di tiro a volo si svolge nel weekend del 11 e 12 aprile, con le competizioni di Fossa Olimpica e Skeet che aprono ufficialmente il calendario 2026. La gara di Trap si tiene a Conselice, mentre quella di Skeet si svolge a Laterina. Questi eventi rappresentano l'inizio del percorso verso i Campionati Italiani, con numerosi atleti pronti a sfidarsi nelle rispettive discipline.

Sabato 11 e domenica 12 aprile primo appuntamento stagionale verso i Campionati Italiani. Trap protagonista a Conselice, Skeet in gara a Laterina. Sabato 11 e domenica 12 aprile si disputerà il primo Gran Premio stagionale: per la Fossa Olimpica gli atleti delle categorie Eccellenza, Ladies e Settore Giovanile gareggeranno sulle pedane del Tav Conselice (Ravenna), mentre i tiratori di 1ª, 2ª e 3ª Categoria, insieme a Veterani e Master, saranno impegnati nei Gran Premi Regionali distribuiti in 22 sedi su tutto il territorio nazionale. Lo Skeet, invece, avrà come palcoscenico il Tav Laterina (Arezzo), dove scenderanno in gara tutte le categorie e qualifiche. 🔗 Leggi su Sportface.it

Montecatini ospita il Campionato Invernale Giovanile FITAV di Fossa Olimpica e SkeetDomenica 1° marzo oltre 200 Under 21 in pedana al Tav Montecatini Pieve a Nievole per l’assegnazione dei titoli individuali e a squadre regionali.

Tiro a volo, weekend ricco di appuntamenti FITAV: Gran Premio di Sporting e Fossa Universale, Regionali Invernali ed EstiviIl penultimo fine settimana di marzo porta in pedana gli specialisti di Sporting e Fossa Universale con due Gran Premi nazionali.

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Accadde oggi 2002 sul tracciato di Suzuka, viene corso il primo Gran Premio della MotoGP, vinto da Valentino Rossi. - facebook.com facebook

Antonelli vince il suo primo Gran Premio a 19 anni. Orgoglio italiano. Ed ha pure battuto il suo compagno di squadra Russel che secondo me è il pilota più antipatico e presuntuoso della Formula Uno. La simpatia bolognese del nostro ragazzino campione itali x.com