Nella mattinata di oggi, martedì 5 maggio, si è verificato un incidente sul lungomare di Pozzuoli, nella zona dei Cappuccini. Un camion si è ribaltato in un fosso e ha sfondato il muro di una palestra, creando momenti di preoccupazione tra i presenti. Non sono state segnalate ferite gravi, ma la scena ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Momenti di grande apprensione nella mattinata di oggi, martedì 5 maggio, sul lungomare di Pozzuoli, nella zona dei Cappuccini. Un camion impegnato nei lavori di riqualificazione dell’area – quella che un tempo ospitava i binari della Cumana – è finito improvvisamente in un fossato, causando seri danni anche a un edificio vicino. La scena ha lasciato sotto shock residenti e passanti, che hanno assistito increduli all’incidente. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118, oltre a Carabinieri e agenti della Polizia Municipale. Ferito il conducente che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, camion si ribalta in un fosso e sfonda il muro di una palestra

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