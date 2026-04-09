L' appello dalla figlia dell' uomo disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno | Non fermate le ricerche fate il possibile per cercare mio padre

Una donna ha rivolto un appello affinché le ricerche del padre scomparso dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno proseguano senza sosta. La famiglia da sette giorni attende notizie di un uomo di 53 anni, originario di Bisceglie, che era presente nel tratto interessato dall’incidente. La richiesta di non interrompere le operazioni di ricerca è stata espressa con un messaggio di speranza e richiesta di aiuto.

“Vi prego, non fermatevi”. È il grido di dolore di una figlia, di una famiglia che da sette giorni non ha notizie di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie scomparso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, fra Abruzzo Molise. Era la mattina di Giovedì Santo, il 2 aprile, quando, dopo tre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Crollo ponte Trigno, l'appello della figlia del disperso: "Non fermate le ricerche"“Chiedo che le ricerche di mio padre non si fermino e che vengano intensificate il più possibile”. Maltempo, crollo ponte sul Trigno: proseguono ricerche dell’uomo disperso(Adnkronos) – Continuano le operazioni di ricerca dell’uomo disperso nel fiume Trigno a seguito del crollo parziale del ponte lungo la Strada Statale... Temi più discussi: Domenico Racanati disperso, la sua auto inghiottita nel crollo del ponte sul Trigno: l'ultima telefonata alla moglie e l'appello della...; Maltempo, si cerca un disperso coinvolto nel crollo del ponte sul Trigno in Molise; Crollo ponte sul fiume Trigno, l’appello della figlia del biscegliese disperso: Nessuna notizia da 12 ore; Maltempo, in Abruzzo esonda il fiume Pescara: situazione in lieve miglioramento. Ponte sul Trigno, proseguono le ricerche del 53enne disperso in auto. Domenico Racanati disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno, l'appello della figlia: «Non fermate le ricerche» VIDEO(LaPresse) MOLISE - «Chiedo che le ricerche di mio padre non si fermino e che vengano intensificate il più possibile». È l'appello lanciato in un video social ... ilgazzettino.it Proseguono le ricerche di Domenico Racanati. L'appello della figliaEra al telefono con la moglie, poi la comunicazione si è interrotta e da ieri non si hanno più notizie. Sul ponte sono passati due veicoli ... rainews.it Sopralluogo di Matteo Salvini sul ponte crollato sul fiume Trigno. Leggi: https://www.zonalocale.it/2026/04/09/danni-del-maltempo-salvini-ponte/ - facebook.com facebook Crollo del ponte sul #Trigno, sopralluogo del ministro #Salvini x.com