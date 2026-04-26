chi sono i quattro figli di massimo ghini nati da due relazioni diverse camilla lorenzo leonardo e margherita

Massimo Ghini è padre di quattro figli, nati da due diverse relazioni. Tra loro ci sono i gemelli Camilla e Lorenzo, nati nel 1994 dalla relazione con Federica Lorrai. Gli altri due figli, Leonardo e Margherita, sono nati da una relazione successiva. La loro presenza è stata pubblicamente confermata dal padre in diverse occasioni.

Massimo Ghini ha quattro figli, nati da due diverse relazioni. I primi due sono i gemelli Camilla e Lorenzo (nati nel 1994), avuti dall’ex compagna Federica Lorrai. Successivamente, dalla moglie Paola Romano, ha avuto Leonardo (nato nel 1996) e Margherita (nata nel 1999). Proprio per crescere i figli, la madre Paola Romano ha deciso di lasciare il suo lavoro nel mondo dello spettacolo. “Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia” – ha raccontato Massimo Ghini parlando della scelta della terza moglie Paola Romano.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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