Due sorelle sono rimaste coinvolte in un incidente mentre scendevano in sci di fondo a Livigno. Le due sono state trasportate in ospedale, dove sono state ricoverate in condizioni non ancora specificate. L’incidente è avvenuto durante una sessione di allenamento, senza ulteriori dettagli disponibili. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sui loro stati di salute o sulle circostanze esatte dell’incidente.

Livigno (Sondrio), 6 giugno 2026 – Lo sci di fondo, per loro, era davvero un affare di famiglia. Dana, la più giovane, lo praticava già a livelli più che promettenti, Camilla di recente si era votata alla parte della preparazione degli sci stessi nel negozio dello zio Andrea, maestro di sci di fondo a propria volta. L'auto delle due ragazze ha sbandato in curva invadendo la carreggiata opposta: poi l’impatto, senza scampo Chissà se stavano parlando di gare e allenamenti oppure della giornata spensierata trascorsa insieme a Gardaland le due sorelle di 14 e 23 anni che hanno perso la vita a Iseo giovedì nel tardo pomeriggio nello scontro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Camilla e Dana, lo sci e i tanti sogni di due sorelle. A Livigno è l’ora del dolore vero

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