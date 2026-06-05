Due sorelle di Livigno sono morte in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Iseo. L'impatto frontale tra due veicoli è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per le due donne non c’è stato nulla da fare. L’incidente è stato oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine. Nessun’altra persona è rimasta ferita. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Livigno (Sondrio) – Uno schianto frontale violentissimo tra due auto è costato nella serata di ieri, giovedì 4 giugno, a due sorelle di Livigno (Sondrio). Le vittime sono giovanissime: la più grande, Camilla Galli, 23 anni, l’altra, Dana, di soli 14 anni. Entrambe sono morte sul colpo tra le lamiere di una Volkswagen Polo distrutta dall’impatto. L’incidente si è verificato una manciata di minuti prima delle 19 in territorio di Iseo (Brescia), lungo la provinciale 510, a pochi metri dalla galleria Montecognolo. L’impatto . Ancora da accertare la causa del terribile incidente, e quale delle due vetture coinvolte abbia invaso la corsia sbagliata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Camilla e Dana Galli, il dramma delle due sorelle di Livigno morte nel devastante frontale a Iseo

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Terribile frontale sulla Statale: due sorelle morte in un inferno di lamiereDue sorelle di 23 e 14 anni sono morte in un incidente frontale sulla strada statale.

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