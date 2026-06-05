Camilla e Dana Galli, sorelle di Livigno, sono decedute in un incidente stradale avvenuto a Iseo. Le due ragazze, appassionate di sci di fondo, facevano parte di una famiglia numerosa. L’incidente si è verificato in una sera di inizio giugno, causando la perdita di due delle quattro figlie della stessa famiglia. La notizia ha suscitato dolore e shock tra i conoscenti.

Avere una bella, grande famiglia e in una sera qualsiasi di inizio giugno essere avvisati che due dei tuoi quattro figli hanno perso la vita in un incidente stradale. Una tragedia inimmaginabile, insopportabile. Sono ore di un dolore che impietrisce e pervade tutto e tutti quelle che sta vivendo Livigno, ore di sgomento e vicinanza a Bruno Galli e Catia Cusini che nel tragico frontale di giovedì sera a Iseo, lungo la Provinciale 510, hanno perso le figlie Camilla, 23 anni e Dana, 14 appena. Una giovane donna e una ragazzina minuta che oltre, al legame di sangue, condividevano il talento e la passione di famiglia per lo sci di fondo. Iseo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Camilla e Dana Galli, chi sono le due sorelle di Livigno morte a Iseo: l’amore per la famiglia e la passione per lo sci di fondo

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Livigno sotto choc per la morte di Camilla e Dana GalliLivigno è in lutto dopo la morte di due sorelle, di 23 e 14 anni, vittime di un incidente sulla strada Sp510 nel Bresciano.

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