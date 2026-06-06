Cambiaso Barcellona si può fare sul serio | Juve disposta anche a perderlo ma non per meno di questa cifra Il prezzo
Il Barcellona ha avviato trattative per il trasferimento di Cambiaso, con l’allenatore che insiste per portarlo nella rosa. La Juventus ha fissato il prezzo minimo a oltre quaranta milioni di euro per cedere il giocatore. La società catalana sarebbe disposta a perdere il giocatore se non si raggiunge questa cifra. La trattativa coinvolge quindi una richiesta economica definita e una posizione decisa da parte della Juventus.
di Luca Fioretti Il tecnico del Barcellona Flick spinge per avere Cambiaso, la Juventus fissa il prezzo sopra i quaranta milioni. Lo scenario. Il calciomercato della Juventus rischia di infiammarsi anche sul fronte delle uscite eccellenti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Andrea Cambiaso è finito prepotentemente nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana si è mosso con decisione su indicazione della propria guida tecnica: i catalani intendono regalare ad Hansi Flick un elemento duttile tatticamente, capace di coprire più ruoli sulle fasce e di adattarsi perfettamente ai moderni dettami calcistici dell’allenatore tedesco. Di fronte al forte interesse della corazzata spagnola, la posizione della dirigenza bianconera è molto chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Temi più discussi: Juventus, per Cambiaso sondaggi del Barcellona: le news di calciomercato; Juventus, sondaggio del Barcellona per Cambiaso; Lo vuole il Como, ci pensa l’Inter: Cambiaso può finanziare il mercato Juve; Juventus, sirene dalla Spagna: il Barcellona punta Cambiaso.
Il #Chelsea smentisce mosse per #Cambiaso, ma il terzino può lasciare la #Juve in estate per l'offerta giusta. Il giocatore è valutato anche dal #Barcellona, che lo ha inserito in una lista ristretta di 2/3 nomi per la fascia sinistra. @FabrizioRomano - You x.com
Il Chelsea *NON* si è mosso per Andrea Cambiaso, il club inglese smentisce le voci dall’Italia. Cambiaso può partire in caso di buone offerte, il Barcellona lo ha fatto seguire ma ad oggi ancora nessuna proposta. facebook
[ Fabrizio Romano] Negoziati finora non avvenuti tra il Chelsea e Andrea Cambiaso nonostante le notizie di questa settimana. Il Barcellona sta seguendo Cambiaso da mesi tra le tre opzioni per la posizione di terzino sinistro quest'estate. reddit
Juventus, non c'è solo la Premier su Cambiaso: primi sondaggi del BarcellonaNon c'è solo la Premier League sulle tracce di Andrea Cambiaso, esterno che la Juventus potrebbe sacrificare sul mercato per fare cassa dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. tuttomercatoweb.com
Romano: Il Chelsea non si è mosso per Cambiaso. Nessuna proposta neanche dal BarcellonaAndrea Cambiaso resta un possibile uomo mercato della Juventus, ma Fabrizio Romano smentisce l’interesse del Chelsea per il giocatore bianconero ... tuttojuve.com