Cambiaso Barcellona si può fare sul serio | Juve disposta anche a perderlo ma non per meno di questa cifra Il prezzo

Notizia in breve

Il Barcellona ha avviato trattative per il trasferimento di Cambiaso, con l’allenatore che insiste per portarlo nella rosa. La Juventus ha fissato il prezzo minimo a oltre quaranta milioni di euro per cedere il giocatore. La società catalana sarebbe disposta a perdere il giocatore se non si raggiunge questa cifra. La trattativa coinvolge quindi una richiesta economica definita e una posizione decisa da parte della Juventus.