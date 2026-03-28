Su JuventusNews24 si parla delle trattative riguardanti un giovane terzino di proprietà dell’Atalanta, che si trova attualmente in prestito alla Juventus. La società bergamasca ha stabilito una cifra molto alta per la cessione definitiva del calciatore, senza indicare dettagli sulla trattativa o eventuali offerte ricevute. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di sviluppi ufficiali.

Palestra Juve, le indiscrezioni sul futuro del giovane talento in rientro all’Atalanta e le altissime cifre richieste per la cessione definitiva. Il mercato si infiamma prepotentemente attorno ai giovani talenti. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Sky Sport, il futuro di Palestra rappresenta uno dei temi più caldi in vista della sessione estiva. Il ragazzo è pronto a fare il rientro all’ Atalanta dopo aver disputato un’ottima annata in prestito al Cagliari, dove ha dimostrato ampiamente le sue qualità sul campo per tutti i novanta minuti. La dirigenza bergamasca dovrà ora prendere una decisione cruciale, valutando attentamente se trattenerlo in rosa oppure cederlo per finanziare nuovi colpi, con i bianconeri (e non solo) alla finestra per studiare le mosse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, rivelazione sul terzino di proprietà dell’Atalanta: non lascerà Bergamo per meno di questa cifra! Il prezzo

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