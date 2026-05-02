Vlahovic meno di 10 minuti per fare male | lo dice la storia di questa stagione Può ripetersi anche in Juve Verona

Vlahovic ha dimostrato di essere in grado di incidere rapidamente in questa stagione, segnando meno di dieci minuti dopo il suo ingresso in campo. Questa caratteristica si è verificata più volte e potrebbe ripetersi anche nella prossima partita tra Juventus e Verona. I dati relativi alle sue prestazioni evidenziano chiaramente la sua capacità di impattare subito sul gioco.

di Paolo Rossi Vlahovic può ripetere quanto fatto in questa stagione anche in Juve Verona. I numeri che fotografano il rendimento del numero 9. In vista dell’imminente sfida contro il Verona, aleggia l’ipotesi di vedere Dusan Vlahovic partire dalla panchina. Un’eventualità che, numeri alla mano, al di là del fatto che il serbo rientra da un periodo di inattività, ha dimostrato di saper funzionare anche come risorsa. Nel corso di questa tormentata stagione, infatti, Vlahovic ha dimostrato di sapersi calare alla perfezione nei panni del subentrato, incidendo sulle partite con una rapidità impressionante. Analizzando i tabellini stagionali, emerge un pattern chiarissimo: quando Vlahovic entra con il giusto approccio, gli bastano pochissimi giri d’orologio per gonfiare la rete.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic, meno di 10 minuti per fare male: lo dice la storia di questa stagione. Può ripetersi anche in Juve Verona Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: Alisson si può fare a questa condizione. Il retroscena sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Vlahovic Bayern Monaco, può riaprirsi questa pista! Bavaresi a caccia di un vice Kane per la prossima stagione: i dettaglidi Luca FiorettiVlahovic Bayern Monaco, la dirigenza tedesca non riscatta Jackson e punta con forza il bomber in scadenza di contratto per la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il dubbio più grande, Yildiz e una certezza intoccabile: Spalletti prepara così Juve-Verona; CIFRE E CURIOSITA' | Juventus, difesa d'acciaio: un solo gol preso nelle ultime sette partite; Vlahovic, il Bayern può attendere: l'idea è un rinnovo breve con cifre alla Yildiz; Alessandro Matri: Leao nel Milan sia meno indolente, Vlahovic va trattenuto alla Juventus. Juventus-Verona: Yildiz, Thuram, Boga, David, Vlahovic e Holm, chi gioca e chi noTutto pronto per la sfida della 35^ giornata tra Juventus-Verona. Spalletti dovrà fare i conti con gli acciacchi fisici di Yildiz e ... fantamaster.it Juve, per Yildiz e Vlahovic intero allenamento in gruppo. Le news verso il VeronaLeggi su Sky Sport l'articolo Juve, per Yildiz e Vlahovic intero allenamento in gruppo. Le news verso il Verona ... sport.sky.it Juve-Verona, la probabile formazione di Spalletti - facebook.com facebook #Juve- #Verona, la probabile formazione di Spalletti x.com