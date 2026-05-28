Allegri è il nuovo allenatore del Napoli contratto biennale con opzione per il terzo anno a 5 mln€ a stagione succede a Conte

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Max Allegri è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Napoli, firmando un contratto biennale con opzione per il terzo anno e uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione. Sostituisce l’ex tecnico, che aveva guidato la squadra fino alla fine della scorsa stagione. La notizia era stata anticipata dal Giornale d’Italia. L’accordo tra le parti è stato definito nelle ultime ore.

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L'ex tecnico del Milan nuovo allenatore degli azzurri, confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, come già anticipato dal Giornale d'Italia. Dopo l'esonero dal Milan il tecnico toscano riparte dalla Campania, e precisamente dalla squadra ar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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