Max Allegri è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Napoli, firmando un contratto biennale con opzione per il terzo anno e uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione. Sostituisce l’ex tecnico, che aveva guidato la squadra fino alla fine della scorsa stagione. La notizia era stata anticipata dal Giornale d’Italia. L’accordo tra le parti è stato definito nelle ultime ore.

L'ex tecnico del Milan nuovo allenatore degli azzurri, confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, come già anticipato dal Giornale d'Italia. Dopo l'esonero dal Milan il tecnico toscano riparte dalla Campania, e precisamente dalla squadra ar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, contratto biennale con opzione per il terzo anno a 5 mln€ a stagione, succede a Conte

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ALLEGRI È IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

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Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli: per lui biennale da 5 milioni a stagioneMassimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, con un contratto di due anni e uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione.

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ULTIM'ORA - #Allegri sarà il nuovo allenatore del #Napoli. Accordo raggiunto. La firma è prevista nelle prossime ore x.com

[Gazzetta] Max Allegri sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte. Ha vinto la corsa tra lui e Vincenzo Italiano. L'unica cosa che resta da definire ora è il modo per terminare il suo rapporto contrattuale con il Milan, con cui ha ancor reddit