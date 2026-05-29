Allegri ha raggiunto l’accordo con il Napoli, ma il Milan non ha ancora chiuso la trattativa. Sul tavolo ci sono ancora questioni burocratiche legate alla firma del contratto, mentre un problema economico con il proprietario del club sta complicando la situazione. La trattativa tra Allegri e il Napoli prosegue, ma il Milan resta in attesa di definire alcuni dettagli. La firma ancora non è stata ufficializzata e le questioni finanziarie rimangono irrisolte.

Il Milan ha deciso di esonerare anche Massimiliano Allegri al termine della stagione: il suo Diavolo è scoppiato nel finale di stagione, conquistando solamente 10 punti in 10 partite e perdendo un accesso alla Champions League che sembrava davvero scontatissimo. L'allenatore livornese ha trovato subito una nuova sistemazione, visto che sarà il nuovo tecnico del Napoli, prendendo il posto di Antonio Conte. La situazione, a livello buracratico, potrebbe essere più lunga del previsto. Ecco i dettagli da Gazzetta.it. Allegri ha ricevuto soltanto nella giornata di ieri la Pec ufficiale del club rossonero, firmata dal presidente Scaroni, con il comunicato dell'esonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri ha l’accordo con il Napoli, ma non è tutto finito con il Milan: il punto sul contratto

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