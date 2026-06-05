Alfredo Pedullà ha dichiarato che Lobotka rimarrà al Napoli, smentendo le voci di un pressing della Juventus. Durante un collegamento a Sportitalia, ha spiegato che non ci sono trattative in corso per il centrocampista slovacco. Pedullà ha anche descritto le mosse ufficiali del club partenopeo, senza menzionare offerte o negoziati in atto. La notizia conferma la permanenza del giocatore in maglia azzurra.

Lobotka resta al Napoli: ne è convinto Alfredo Pedullà, che a Sportitalia smonta il racconto di un assalto della Juventus di Spalletti allo slovacco, e ne approfitta per disegnare il vero piano di mercato azzurro. “Lobotka imprescindibile, pressing fittizio”. Il giornalista non usa giri di parole. “Vedo che Lobotka viene sistematicamente affiancato alla Juventus di Spalletti con titoli anche roboanti. Intanto, per il Napoli è un passaggio indispensabile andare avanti con lui, perché è considerato imprescindibile, e non credo che andrà via “, afferma Pedullà. E rilancia: “Anche se fosse, non credo che andrebbe certo in un altro club italiano. Mi sembra un pressing fittizio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Pedullà ridimensiona l’assalto della Juve: “Lobotka resta al Napoli”

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