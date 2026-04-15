Sul fronte del calciomercato, la squadra partenopea ha avviato le trattative per trovare un sostituto di Lobotka, centrocampista attualmente in forza alla stessa squadra. La Juventus, nel frattempo, si sta concentrando su altre operazioni di mercato, mentre si evidenziano segnali che indicano un’attenta pianificazione anche da parte del Napoli. Nessuna delle due società ha ancora ufficializzato gli accordi, ma le trattative sono in corso.

. Lo slovacco potrebbe lasciare gli azzurri in estate. Il futuro di Stanislav Lobotka potrebbe essere lontano da Napoli, con la Juventus che osserva interessata. Il regista slovacco, classe 1994, è finito nel mirino dei bianconeri in vista della prossima stagione su richiesta di Luciano Spalletti, e i segnali che arrivano dal club partenopeo sembrano favorire un possibile trasferimento. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il direttore sportivo del Napoli, Manna, si starebbe già muovendo per non farsi trovare impreparato: il sostituto ideale sarebbe stato individuato in Joao Gomes, talento del Wolverhampton.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, segnale Napoli: si cerca già il sostituto di Lobotka

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