Il Milan sta portando avanti diverse valutazioni di mercato, secondo quanto riferito da Di Marzio. L’attenzione del club riguarda anche l’eventuale arrivo di un nuovo allenatore, con una risposta attesa a breve. Di Marzio ha parlato di aggiornamenti sul calciomercato e sulla posizione di Rangnick, senza però indicare una data precisa per le decisioni finali. Durante l’intervista sono stati toccati anche altri aspetti legati alle strategie di rafforzamento della squadra.

È tornato finalmente il format “Calciomercato - L’Originale” su SkySport, con Gianluca Di Marzio che ha fornito alcuni aggiornamenti in ottica Milan. Il noto esperto di mercato ha infatti parlato della situazione legata agli allenatori, ma non è tutto. Il giornalista sportivo si è voluto soffermare sul nome di Ralf Rangnick. Il giornalista è voluto partire parlando della situazione legata alla panchina. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, infatti, la panchina del diavolo è ancora vuota. In orbita Milan, negli ultimi giorni, stanno circolando diversi nomi: Glasner, Pochettino e Slot. L'ultimo sembrerebbe essersi defilato, mentre i due già citati resistono: "C’è Glasner, c’è Pochettino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato, Di Marzio: “Il Milan sta continuando i casting. Rangnick? Ecco quando arriva la risposta”

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