Calciomercato Di Marzio | Il Milan sta continuando i casting Rangnick? Ecco quando arriva la risposta

Da pianetamilan.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan sta portando avanti diverse valutazioni di mercato, secondo quanto riferito da Di Marzio. L’attenzione del club riguarda anche l’eventuale arrivo di un nuovo allenatore, con una risposta attesa a breve. Di Marzio ha parlato di aggiornamenti sul calciomercato e sulla posizione di Rangnick, senza però indicare una data precisa per le decisioni finali. Durante l’intervista sono stati toccati anche altri aspetti legati alle strategie di rafforzamento della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È tornato finalmente il format “Calciomercato - L’Originale” su SkySport, con Gianluca Di Marzio che ha fornito alcuni aggiornamenti in ottica Milan. Il noto esperto di mercato ha infatti parlato della situazione legata agli allenatori, ma non è tutto. Il giornalista sportivo si è voluto soffermare sul nome di Ralf Rangnick. Il giornalista è voluto partire parlando della situazione legata alla panchina. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, infatti, la panchina del diavolo è ancora vuota. In orbita Milan, negli ultimi giorni, stanno circolando diversi nomi: Glasner, Pochettino e Slot. L'ultimo sembrerebbe essersi defilato, mentre i due già citati resistono: "C’è Glasner, c’è Pochettino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

calciomercato di marzio il milan sta continuando i casting rangnick ecco quando arriva la risposta
© Pianetamilan.it - Calciomercato, Di Marzio: “Il Milan sta continuando i casting. Rangnick? Ecco quando arriva la risposta”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Calciomercato Milan Le Ultime Novità e i Progetti di Allegri

Video Calciomercato Milan Le Ultime Novità e i Progetti di Allegri

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, fiducia per il sì di Goretzka: ecco quando arriverà la rispostaIl calciomercato del Milan si concentra su Leon Goretzka, centrocampista tedesco nato nel 1995, che dopo otto stagioni con il Bayern Monaco si...

Milan-Goretzka, arriva la conferma di Moretto: “Ha parlato con tutti, ecco quando darà la risposta definitiva”Leon Goretzka è molto vicino a trasferirsi al Milan, secondo quanto riferisce Matteo Moretto.

Temi più discussi: Calciomercato-L'Originale torna stasera da Olbia; Gianluca Di Marzio: Papà con Massimino a Rio ispirò il film di Banfi. CR7 saltò per colpa di Salas; Inter, Frattesi possibile carta per arrivare a Mancini. Le news di calciomercato; Vitinha uno dei possibili uomini mercato della finale di Champions League: chi è sulle sue tracce.

calciomercato di marzio ilSondaggio Como per Cambiaso: Di Marzio: La richiesta della Juventus è ritenuta altaIl Como insiste per Cambiaso e ha già avviato i primi contatti, ma la valutazione fissata dalla Juventus resta elevata e complica la trattativa. tuttojuve.com

calciomercato di marzio ilBuongiorno Calciomercato, il podcast di Gianluca Di MarzioIl tempo di un caffè per scoprire da Gianluca Di Marzio tutto quello che è successo nelle ultime ore di mercato in Italia e nel mondo. Buongiorno Calciomercato è un podcast esclusivo disponibile dal ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web