Calciomercato Di Marzio | Il Milan sta continuando i casting Rangnick? Ecco quando arriva la risposta
Il Milan sta portando avanti diverse valutazioni di mercato, secondo quanto riferito da Di Marzio. L’attenzione del club riguarda anche l’eventuale arrivo di un nuovo allenatore, con una risposta attesa a breve. Di Marzio ha parlato di aggiornamenti sul calciomercato e sulla posizione di Rangnick, senza però indicare una data precisa per le decisioni finali. Durante l’intervista sono stati toccati anche altri aspetti legati alle strategie di rafforzamento della squadra.
È tornato finalmente il format “Calciomercato - L’Originale” su SkySport, con Gianluca Di Marzio che ha fornito alcuni aggiornamenti in ottica Milan. Il noto esperto di mercato ha infatti parlato della situazione legata agli allenatori, ma non è tutto. Il giornalista sportivo si è voluto soffermare sul nome di Ralf Rangnick. Il giornalista è voluto partire parlando della situazione legata alla panchina. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, infatti, la panchina del diavolo è ancora vuota. In orbita Milan, negli ultimi giorni, stanno circolando diversi nomi: Glasner, Pochettino e Slot. L'ultimo sembrerebbe essersi defilato, mentre i due già citati resistono: "C’è Glasner, c’è Pochettino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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