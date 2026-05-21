Milan-Goretzka arriva la conferma di Moretto | Ha parlato con tutti ecco quando darà la risposta definitiva

Leon Goretzka è molto vicino a trasferirsi al Milan, secondo quanto riferisce Matteo Moretto. Il giocatore ha avuto incontri con diversi dirigenti del club e sta valutando l'offerta. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni, ma ancora non è stata comunicata ufficialmente. La trattativa tra il giocatore e la società è in fase avanzata, e si attende una conferma ufficiale per il suo arrivo.

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È da varie settimane che, parlando del calciomercato del Milan, vi raccontiamo dell'esistenza di una trattativa – in fase piuttosto avanzata – tra il club rossonero e Leon Goretzka in vista della stagione 2026-2027. Tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e l'entourage del centrocampista tedesco classe 1995 c'è già una solida base di intesa che attende soltanto di essere formalizzata. Durata: contratto triennale (scadenza fissata al 30 giugno 2029) con opzione per una quarta stagione. Affinché l'affare vada definitivamente in porto, manca però l'ultimo e decisivo tassello: la matematica qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Goretzka, arriva la conferma di Moretto: “Ha parlato con tutti, ecco quando darà la risposta definitiva” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KEAN MILAN, LA VERITA! VICARIO E FINITA! GORETZKA, SENESI, LUCCA AI SALUTI TUTTE LE RISPOSTE Sullo stesso argomento Calciomercato Milan, fiducia per il sì di Goretzka: ecco quando arriverà la rispostaSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan attende con fiducia la risposta di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995, in... “Milan su Ismael Koné”: Moretto conferma la voce di mercato. Ecco chi è e dove potrebbe giocareNella giornata di oggi, 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un nuovo nome per il centrocampo del Milan: Ismael Koné. [Matteo Moretto] Leon Goretzka e Allegri sono stati in contatto per settimane. Goretzka è in trattative con il Milan da oltre un mese. Goretzka sta aspettando di vedere se il Milan giocherà in Champions League la prossima stagione. Non ha preso una decisione reddit IL MILAN SPINGE PER GORETZKA Gianluca Di Marzio a Sky: Il Milan rossoneri stanno spingendo tanto per Goretzka. Il Milan sta avanzando e i segnali che arrivano sono positivi, il Milan è la squadra più avanti e vuole chiudere questo colpo. x.com Moretto: Goretzka-Allegri in costante contatto, ma la Champions è essenziale per il tedescoMoretto rivela che Leon Goretzka e Massimiliano Allegri sono in costante contatto e che il centrocampista del Bayern Monaco aspetta di vedere se i rossoneri giocheranno la Champions l’anno prossimo pr ... milannews.it Goretzka si avvicina al Milan, ma il suo arrivo dipenderà da AllegriLeon Goretzka si avvicina al Milan in vista della prossima stagione, ma il suo destino è legato a quello di Massimiliano Allegri ... milanlive.it