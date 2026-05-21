Milan-Goretzka arriva la conferma di Moretto | Ha parlato con tutti ecco quando darà la risposta definitiva

Da pianetamilan.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Leon Goretzka è molto vicino a trasferirsi al Milan, secondo quanto riferisce Matteo Moretto. Il giocatore ha avuto incontri con diversi dirigenti del club e sta valutando l'offerta. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni, ma ancora non è stata comunicata ufficialmente. La trattativa tra il giocatore e la società è in fase avanzata, e si attende una conferma ufficiale per il suo arrivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È da varie settimane che, parlando del calciomercato del Milan, vi raccontiamo dell'esistenza di una trattativa – in fase piuttosto avanzata – tra il club rossonero e Leon Goretzka in vista della stagione 2026-2027. Tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e l'entourage del centrocampista tedesco classe 1995 c'è già una solida base di intesa che attende soltanto di essere formalizzata. Durata: contratto triennale (scadenza fissata al 30 giugno 2029) con opzione per una quarta stagione. Affinché l'affare vada definitivamente in porto, manca però l'ultimo e decisivo tassello: la matematica qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan goretzka arriva la conferma di moretto ha parlato con tutti ecco quando dar224 la risposta definitiva
© Pianetamilan.it - Milan-Goretzka, arriva la conferma di Moretto: “Ha parlato con tutti, ecco quando darà la risposta definitiva”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

KEAN MILAN, LA VERITA! VICARIO E FINITA! GORETZKA, SENESI, LUCCA AI SALUTI TUTTE LE RISPOSTE

Video KEAN MILAN, LA VERITA?! VICARIO E? FINITA! GORETZKA, SENESI, LUCCA AI SALUTI TUTTE LE RISPOSTE

Sullo stesso argomento

Calciomercato Milan, fiducia per il sì di Goretzka: ecco quando arriverà la rispostaSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan attende con fiducia la risposta di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995, in...

“Milan su Ismael Koné”: Moretto conferma la voce di mercato. Ecco chi è e dove potrebbe giocareNella giornata di oggi, 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un nuovo nome per il centrocampo del Milan: Ismael Koné.

milan goretzka milan goretzka arriva laMoretto: Goretzka-Allegri in costante contatto, ma la Champions è essenziale per il tedescoMoretto rivela che Leon Goretzka e Massimiliano Allegri sono in costante contatto e che il centrocampista del Bayern Monaco aspetta di vedere se i rossoneri giocheranno la Champions l’anno prossimo pr ... milannews.it

milan goretzka milan goretzka arriva laGoretzka si avvicina al Milan, ma il suo arrivo dipenderà da AllegriLeon Goretzka si avvicina al Milan in vista della prossima stagione, ma il suo destino è legato a quello di Massimiliano Allegri ... milanlive.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web