Calciomercato Milan fiducia per il sì di Goretzka | ecco quando arriverà la risposta

Il calciomercato del Milan si concentra su Leon Goretzka, centrocampista tedesco nato nel 1995, che dopo otto stagioni con il Bayern Monaco si svincolerà. La società rossonera attende la risposta del giocatore, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. La trattativa è in corso e il club ha mostrato fiducia nel fatto che Goretzka possa accettare l'offerta, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan attende con fiducia la risposta di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995, in vista della sessione estiva di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, si è mosso con largo anticipo sul Nazionale della Germania del Commissario Tecnico Julian Nagelsmann già da qualche settimana, con l'obiettivo di bruciare la folta concorrenza. Il Milan ha presentato a Gorezka una proposta, per ora verbale, di un contratto triennale (scadenza 30 giugno 2029) con stipendio di 5 milioni di euro netti all'anno, bonus inclusi. Fondamentale, per il Milan, sarà giocare in Champions League nella prossima stagione al fine di convincere Goretzka a scegliere il progetto rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, fiducia per il sì di Goretzka: ecco quando arriverà la risposta Notizie correlate Calciomercato, fiducia Milan per Goretzka. Fofana e Loftus-Cheek verso la cessioneIl Milan potrebbe cambiare molto anche a centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Calciomercato, il Milan accelera per Goretzka: ecco la strategia dei rossoneriIl 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan stia pensando di accelerare sulle altre squadre interessate per mettere sotto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Goretzka, lo scatto del Milan: pronto un triennale, la trattativa e le cifre; Calciomercato Milan, si apre un nuovo scenario per Rafael Leão; Milan, la corsa Scudetto passa da Gimenez: la fame da goleador, le chiavi tattiche, i Mondiali e il piano preciso di Allegri per il rush finale, perché può essere decisivo; Mercato Milan, quale futuro per Allegri? Dalla permanenza all'ipotesi Nazionale: i possibili scenari. Il Milan cerca rinforzi per il futuro, il CorSport: Fiducia in GoretzkaDa qualche settimana ormai sta tornando in voga anche il calciomercato: con la fine della stagione che si avvicina sempre di più, è sacrosanto iniziare già a ... milannews.it Allegri ribalta il Milan per il 2026/2027: ne vuole tenere solo dieciMassimiliano Allegri è pronto a rivoluzionare il Milan in vista della prossima stagione andando a tenere solo dieci calciatori ... calciomercato.it Calciomercato Milan Allegri, spunta l’idea Kean - facebook.com facebook Calciomercato #Milan, da #Rashford e #Nusa a #Garnacho e #Alajbegovic: i nomi caldi per il post #Leao #SempreMilan x.com