Un video diffuso sui social mostra un gruppo di stranieri che aggredisce con calci e pugni un influencer di orientamento leghista nel centro di Parma. L'aggressione avviene davanti a passanti e viene poi documentata mentre i aggressori si allontanano dalla scena. L'influencer riferisce di aver avuto paura durante l'episodio. La vicenda è diventata virale e ha suscitato attenzione sui social media.

Botte in centro a Parma e poi la fuga: questo è il riassunto di quanto si vede in un filmato condiviso dalla Lega e diventato virale sui social, in cui viene ripresa la brutale aggressione di un militante e influencer, Ferenc Venturelli. “Verso le 18.30 eravamo ancora in centro a Parma, nella zona di via Verdi, dove stavamo completando la realizzazione di alcuni video per le nostre future Storie, da pubblicare sul web. Siamo stati avvicinati da alcuni giovani di origine africana, a quanto pare contrariati dal fatto che stessimo realizzando delle immagini. Abbiamo risposto che stavano riprendendo noi stessi e non loro. Ma uno di quegli stranieri non ha accettato la nostra versione e si è avvicinato minaccioso, brandendo una bottiglia di vetro ”, ha dichiarato l’influencer, noto sui social come “Eterno”, a il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Calci e pugni all’influencer leghista a Parma da parte di un gruppo di stranieri: “Ho avuto paura”

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L'influencer leghista Eterno provoca e insulta un gruppo di migranti: «Stai zitto, scimmia»

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