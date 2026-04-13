Insulti pesanti dei ciclisti a una donna alla guida a Cernobbio | Ho avuto paura In gruppo è facile da soli?

Sabato mattina a Cernobbio si è verificato un episodio in cui alcuni ciclisti hanno rivolto insulti pesanti a una donna alla guida di un’auto. La donna ha dichiarato di aver avuto paura, sottolineando che in gruppo è più facile comportarsi in modo aggressivo rispetto a quando si è da soli. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra automobilisti e ciclisti nelle zone più trafficate del lago.

Non è la prima segnalazione e probabilmente non sarà l’ultima. La vicenda avvenuta sabato mattina verso le 10 a Cernobbio riaccende un tema sempre scottante: la convivenza tra auto e biciclette, soprattutto nelle zone più trafficate del lago, sta diventando un terreno di scontro. Ma il punto.🔗 Leggi su Quicomo.it

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