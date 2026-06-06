Cala il sipario sulla 50^ edizione del torneo di tennis dell’Accademia dello Sport | Una semina che ha dato tanti frutti per il territorio

La 50ª edizione del torneo di tennis dell’Accademia dello Sport si è conclusa. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e pubblico, con incontri disputati sui campi all’aperto. Durante l’evento sono stati consegnati premi ai vincitori e si sono svolte varie attività collaterali. Il torneo ha visto la presenza di ospiti e atleti provenienti da diverse regioni, rafforzando il legame tra il territorio e il mondo dello sport.

“Arrivo da ospite, torno da amico”: sono i fatti a confermare ancora una volta la validità del motto che accompagna il torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà. L’edizione 2026 ha portato alla Cittadella dello Sport di via Gleno più di 400 persone, molte delle quali veri e propri habitué di un appuntamento ormai fisso nel calendario della tarda primavera bergamasca. Con la serata di venerdì si sono ufficialmente chiusi i battenti della cinquantesima edizione, con le finalissime dei vari tornei e le relative premiazioni: posate racchette e palline è tempo di bilanci per Giovanni Licini, anima dell’Accademia che con determinazione e lungimiranza nel 1976 fondò l’allora Tennis Cariplo Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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