Dopo una serata in un locale, due giovani sono stati arrestati dalla polizia. Hanno inseguito e speronato l'auto di una famiglia, causando danni e ferendo alcuni occupanti. L’episodio si è verificato in una zona dell’hinterland di una città sarda. I giovani, entrambi appena maggiorenni, sono accusati di tentato omicidio plurimo aggravato e lesioni personali aggravate, in concorso tra loro.

Due ragazzi dell’hinterland di Cagliari, entrambi appena maggiorenni, sono stati arrestati dalla Polizia con le accuse, a vario titolo e in concorso, di lesioni personali aggravate e tentato omicidio plurimo aggravato. Gli investigatori ritengono che abbiano inseguito e speronato l’auto sulla quale viaggiava un’intera famiglia, provocando un grave incidente. L’episodio risale alla notte del 27 aprile, all’esterno di un noto locale del litorale cagliaritano. Un uomo si era recato sul posto insieme alla moglie per recuperare i due figli e una loro amica al termine della serata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, per motivi ritenuti del tutto futili, il gruppo sarebbe stato avvicinato dai due indagati, che avrebbero aggredito fisicamente il padre di famiglia mentre si trovavano in evidente stato di alterazione psicofisica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Cagliari, inseguono e speronano l’auto di una famiglia: arrestati due giovani con l’accusa di tentato omicidio

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