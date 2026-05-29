La lite finisce con una prognosi riservata e un' accusa di tentato omicidio

Notizia in breve

Una lite scoppiata per motivi futili si è conclusa con una persona in ospedale e un’indagine per tentato omicidio. La situazione è degenerata rapidamente, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La persona ferita ha ricevuto una prognosi riservata. L’accusata si trova ora sotto indagine per aver causato le ferite con l’intenzione di uccidere. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.