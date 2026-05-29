La lite finisce con una prognosi riservata e un' accusa di tentato omicidio
Una lite scoppiata per motivi futili si è conclusa con una persona in ospedale e un’indagine per tentato omicidio. La situazione è degenerata rapidamente, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La persona ferita ha ricevuto una prognosi riservata. L’accusata si trova ora sotto indagine per aver causato le ferite con l’intenzione di uccidere. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.
Una lite, da quanto emerso scaturita per futili motivi, degenerata al punto tale che c’è una persona in ospedale e una accusata di tentato omicidio. È quanto accaduto nelle scorse ore a Cardano: erano circa le 18:30 di giovedì 28 maggio quando all’esterno del bar di una stazione di servizio è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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