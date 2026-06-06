Due ragazzi di 18 anni sono stati arrestati a Cagliari dopo aver speronato un'auto, facendola ribaltare. La Polizia di Stato li accusa di aver causato lesioni personali aggravate e tentato omicidio plurimo aggravato. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito all’incidente, che ha coinvolto più persone. I due sono stati portati in carcere e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato due ragazzi appena maggiorenni gravemente indiziati dei reati di lesioni personali aggravate e tentato omicidio plurimo aggravato. L’episodio si riferisce al 27 aprile scorso e avrebbe avuto origine all’esterno di un noto locale notturno del litorale cagliaritano, dove un uomo si era recato insieme alla moglie per prelevare i due figli e una loro coetanea al termine della serata. Per ragioni ritenute del tutto futili, il gruppo sarebbe stato avvicinato dagli indagati che, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbero prima aggredito fisicamente il padre di famiglia, per poi dare inizio a una vera e propria caccia all’uomo. I soccorsi sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Cagliari, auto speronata e fatta ribaltare: arrestati due 18enni

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