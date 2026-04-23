Padova il giorno di Pasquetta sparano con fucile softair contro i ciclisti | arrestati due 18enni

A Vo’ Euganeo, nel giorno di Pasquetta, due giovani sono stati denunciati dopo aver sparato con un fucile softair contro ciclisti e persone in gita, provocando quattro feriti. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato e arrestato i due 18enni coinvolti. Nessuna delle persone ferite ha riportato conseguenze gravi.

Due 18enni di Padova sono stati denunciati per aver sparato con un fucile softair ad alcuni ciclisti e persone in gita a Vo' Euganeo causando quattro feriti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Padova, sparano dall'auto con un'arma da softair contro un gruppo di ciclisti Sparano a un gruppo di ciclisti dall'auto in corsa con una carabina ad aria compressa: incastrati due 18enniPadova, 22 aprile 2026 – Sparano con una carabina da un’auto in corsa contro un gruppo di ciclisti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Padova si accende nel weekend: tra eventi, cultura e sapori, tre giorni da non perdere dal 17 al 19 aprile 2026; Progetti Speciali. Sulle orme della natura all’Orto Botanico di Padova 3 maggio 2026; Sala Stampa Padova-Reggiana Crisetig: La spinta della curva è fantastica. Ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile per la salvezza; Il Presidente Galtarossa alle celebrazioni dell’80° del CUS Padova. Violenza di genere, tre donne al giorno scappano da uomini abusanti e si rifugiano in hotel. I numeri dell'emergenzaPADOVA - Millecentoquarantaquattro notti di paura. Tutte racchiuse in una stanza d’albergo. Ogni giorno, tra Padova e provincia, tre donne scappano di casa dopo aver subito violenza fisica ... ilgazzettino.it Detenuto nel carcere di Padova si suicida, è il secondo in tre giorni(ANSA) - PADOVA, 30 GEN - Un detenuto nel carcere di Padova si è suicidato ieri sera impiccandosi nel bagno della sua nella casa di reclusione di Padova. E' il secondo caso in 36 ore nella struttura ... notizie.tiscali.it Radio Maria. . LIVEChiesa Santuario Santa Maria delle Grazie – Località Carturo di Piazzola sul Brenta (Padova) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook Nel carcere di Padova nasce un rifugio per gatti: detenuti coinvolti in un progetto di cura, formazione e reinserimento. Il modello in pratica: x.com