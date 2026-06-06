Buoni postali senza scadenza il giudice condanna Poste Italiane | Rimborsate la pensionata

Un giudice ha condannato Poste Italiane a rimborsare 2.000 euro a una pensionata. La causa riguardava buoni postali senza scadenza, che la pensionata aveva acquistato anni fa. La sentenza stabilisce che l’azienda deve restituire la somma, dopo aver contestato la validità di quei titoli. La pensionata aveva presentato ricorso contro la mancata restituzione del denaro. La decisione è definitiva e non è stato specificato l’eventuale pagamento immediato.

Buoni postali senza scadenza, il giudice dà ragione alla pensionata e condanna Poste Italiane a rimborsare 2mila euro.È una sentenza storica per i diritti dei risparmiatori umbri quella emessa dal giudice di pace di Città di Castello che ha condannato Poste Italiane a rimborsare la somma di 2.000. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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