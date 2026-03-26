Poste Italiane al via i lavori Polis negli uffici postali di Caulonia e Melicucco

Poste Italiane ha annunciato l’avvio di interventi di manutenzione straordinaria negli uffici postali di Caulonia e Melicucco. I lavori si svolgono nelle sedi di via Magna Grecia e via Umberto Terracini, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Gli interventi sono parte del progetto “Polis” e sono finalizzati a garantire i servizi offerti ai cittadini.

La continuità del servizio per i cittadini di Caulonia marina sarà garantita presso l’ufficio postale del centro storico, ubicato in via Niutta, disponibile tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12.35. Per i clienti di Melicucco, invece, sarà disponibile uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Cinquefrondi, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Poste Italiane, al via i lavori Polis negli uffici postali di Caulonia e Melicucco Articoli correlati Poste Italiane, negli uffici postali di Avellino e provincia le cartoline per gli innamorati in occasione di San ValentinoPoste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica. Richiesta o rinnovo del passaporto negli uffici postali, arriva nella provincia di Ancona il progetto PolisANCONA - A partire dal 10 febbraio, anche nella provincia di Ancona ha preso avvio il progetto “Polis”, promosso dal Ministero delle Imprese e del... Contenuti utili per approfondire Poste Italiane Temi più discussi: Poste Italiane, dividendo di 1,25 euro: al via il polo finanziario di Bancoposta e Postepay; Poste Italiane, al via i lavori Polis negli uffici di Caulonia e Melicucco · ilreggino.it; Prosegue la scalata di Poste Italiane a TIM: obiettivo l'uscita da Piazza Affari e cloud e data center di Stato; Parte sprint il 2026 di Poste Italiane che cancella il servizio di posta prioritaria. Poste Italiane: al via i lavori del progetto Polis negli uffici postali di Melicucco e CauloniaPoste Italiane comunica che negli uffici postali di Caulonia (viae Magna Grecia) e di Melicucco (via Umberto Terracini) sono interessati da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la q ... strettoweb.com Poste: al via il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto anche nel lecchesePrende il via negli uffici postali della provincia di Lecco il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto. L’iniziativa, sviluppata grazie all’accordo tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno ... casateonline.it 26/3/26. Dopo 30 anni Sip ritorna a casa Poste Italiane lancia di un’Opas(Offerta pubblica di acquisto e scambio)su Telecom Italia(Tim). Il nome commerciale è Tim,la ragione sociale è ancora Telecom Italia,ma per tutti Sip:si crea colosso da 27 mld € e 150.00 x.com Marsala: inaugurato lo spazio co-working di Poste Italiane per aziende e professionisti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook