Poste italiane passaporti in oltre 6.500 uffici postali | il servizio arriva in dieci nuove province

Poste Italiane ha esteso il servizio di rilascio dei passaporti a oltre 6.500 uffici postali distribuiti in dieci nuove province. Questa novità riguarda il progetto denominato ‘Progetto Polis’, che mira a portare i servizi della Pubblica Amministrazione nei Comuni con meno di 15 mila abitanti. L’iniziativa coinvolge dunque un numero consistente di uffici postali in diverse aree del paese.

Home > Cronaca > Dieci nuove province per oltre 6.500 uffici postali coinvolti. Sono queste le novità che riguardano il ‘Progetto Polis‘, l’iniziativa di Poste Italiane pensata per avvicinare i servizi della Pubblica Amministrazione ai Comuni con meno di 15 mila abitanti. Proprio tra queste piccole realtà e le grandi città, in poco più di un anno e mezzo, sono stati richiesti quasi 200 mila passaporti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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