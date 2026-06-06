Buon compleanno Marco Minniti Paolo Liguori Bjorn Borg…

Da romadailynews.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Claudio Borghi Aquilini, Angela Cavagna, Gennaro Sangiuliano e Marianna Balfour compiono gli anni. La data di nascita di ciascuno è oggi. Sono nati in giorni diversi, ma condividono questa ricorrenza. Non ci sono eventi pubblici legati alle celebrazioni. La notizia si limita a segnalare il compleanno di queste persone. Nessuna altra informazione, né dettagli sui festeggiamenti o sulla loro vita. La data di nascita resta l’unico dato certo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Poi, festeggiano il compleanno: Fabrizio Barbacci, discografico, compositore, musicista; Giuseppe d’Arpino, architetto; Raffaella Corradini, conduttrice tv, attrice, giornalista; Fabio Fornasari, architetto, artista; Marco Patuano, dirigente d’azienda, ex a.d. Telecom; Giulia Staccioli, ex ginnasta, coreografa; Fabrizio Rizzolo, cantante, attore; Danilo Sacco, musicista, cantante; Attilio Barcella, ex sciatore; Angela Cavagna, showgirl, cantante; Alessandra Celletti, pianista, compositrice; Giuseppe d’Agostino, giornalista, scrittore; Massimiliano Bertolini, fumettista; Stefan Mair, ex hockeista, allenatore; Francesco Pedone, ex calciatore, allenatore; Stefano Guindani, fotografo; Cristian Polidori, ex calciatore, allenatore; Claudio Borghi Aquilini, economista, politico; Massimiliano Mannino, ex calciatore a 5, allenatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

buon compleanno marco minniti paolo liguori bjorn borg8230
© Romadailynews.it - Buon compleanno Marco Minniti, Paolo Liguori, Bjorn Borg…
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Buon compleanno Ronaldinho, Tullio Solenghi, Paolo Belli…Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità pubbliche, tra cui Ronaldinho, ex calciatore brasiliano, Alena Seredova, modella e showgirl,...

Buon compleanno Tinto Brass, Paolo Mazzanti, Roberto Bolle…Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità, tra cui un regista noto per i suoi film, un dirigente aziendale e due artisti di fama...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web