Buon compleanno Marco Minniti Paolo Liguori Bjorn Borg…

Notizia in breve

Claudio Borghi Aquilini, Angela Cavagna, Gennaro Sangiuliano e Marianna Balfour compiono gli anni. La data di nascita di ciascuno è oggi. Sono nati in giorni diversi, ma condividono questa ricorrenza. Non ci sono eventi pubblici legati alle celebrazioni. La notizia si limita a segnalare il compleanno di queste persone. Nessuna altra informazione, né dettagli sui festeggiamenti o sulla loro vita. La data di nascita resta l’unico dato certo.