Buon compleanno Marco Minniti Paolo Liguori Bjorn Borg…
Claudio Borghi Aquilini, Angela Cavagna, Gennaro Sangiuliano e Marianna Balfour compiono gli anni. La data di nascita di ciascuno è oggi. Sono nati in giorni diversi, ma condividono questa ricorrenza. Non ci sono eventi pubblici legati alle celebrazioni. La notizia si limita a segnalare il compleanno di queste persone. Nessuna altra informazione, né dettagli sui festeggiamenti o sulla loro vita. La data di nascita resta l’unico dato certo.
Poi, festeggiano il compleanno: Fabrizio Barbacci, discografico, compositore, musicista; Giuseppe d’Arpino, architetto; Raffaella Corradini, conduttrice tv, attrice, giornalista; Fabio Fornasari, architetto, artista; Marco Patuano, dirigente d’azienda, ex a.d. Telecom; Giulia Staccioli, ex ginnasta, coreografa; Fabrizio Rizzolo, cantante, attore; Danilo Sacco, musicista, cantante; Attilio Barcella, ex sciatore; Angela Cavagna, showgirl, cantante; Alessandra Celletti, pianista, compositrice; Giuseppe d’Agostino, giornalista, scrittore; Massimiliano Bertolini, fumettista; Stefan Mair, ex hockeista, allenatore; Francesco Pedone, ex calciatore, allenatore; Stefano Guindani, fotografo; Cristian Polidori, ex calciatore, allenatore; Claudio Borghi Aquilini, economista, politico; Massimiliano Mannino, ex calciatore a 5, allenatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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