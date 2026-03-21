Buon compleanno Ronaldinho Tullio Solenghi Paolo Belli…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità pubbliche, tra cui Ronaldinho, ex calciatore brasiliano, Alena Seredova, modella e showgirl, Tullio Solenghi, attore e comico, Paolo Belli, cantante e conduttore televisivo, Mario Orfeo, direttore di testate giornalistiche, Massimo Villone, costituzionalista e Franco Mussida, musicista e fondatore dei Premiata Forneria Marconi. Queste figure condividono il giorno di nascita e vengono ricordate per le loro carriere e successi.