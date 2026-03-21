Buon compleanno Ronaldinho Tullio Solenghi Paolo Belli…
Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità pubbliche, tra cui Ronaldinho, ex calciatore brasiliano, Alena Seredova, modella e showgirl, Tullio Solenghi, attore e comico, Paolo Belli, cantante e conduttore televisivo, Mario Orfeo, direttore di testate giornalistiche, Massimo Villone, costituzionalista e Franco Mussida, musicista e fondatore dei Premiata Forneria Marconi. Queste figure condividono il giorno di nascita e vengono ricordate per le loro carriere e successi.
Buon compleanno Alena Seredova, Tullio Solenghi, Mario Orfeo, Massimo Villone, Franco Mussida, Ennio Coltorti, Gianni Barbacetto, Paolo Belli, Ignazio Abrignani, Matthew Broderick, Vinicio Peluffo, Daniele del Grosso, Ronaldinho, Maria Elena Camerin, Guillermo Rodriguez. Oggi 21 marzo compiono gli anni: Giulio Paradisi, attore, regista; Beniamino Cancian, ex calciatore Torino, Mantova, allenatore; Lamberto Maffei, medico, ex presidente Accademia Lincei; Severino Cannelonga, politico; Savino Melillo, avvocato, politico; Fausto Cercignani, filologo, critico letterario, poeta; Mauro Pesce, biblista, storico. Inoltre, compiono gli anni: Timothy... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Articoli correlati
“Non ti dimenticherò mai. Buon compleanno amico mio”: il commosso omaggio di Paolo Belli a Bruno ArenaL'attore comico costretto dal 2013 ad interrompere una lanciatissima carriera a causa di un aneurisma che lo aveva paralizzato su una sedia a rotelle...
“Non ti dimenticherò mai. Buon compleanno amico mio”: il commosso omaggio di Paolo Belli a Bruno Arena con una foto condivisa sui socialL'attore comico costretto dal 2013 ad interrompere una lanciatissima carriera a causa di un aneurisma che lo aveva paralizzato su una sedia a rotelle...