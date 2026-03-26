Buon compleanno Tinto Brass Paolo Mazzanti Roberto Bolle…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità, tra cui un regista noto per i suoi film, un dirigente aziendale e due artisti di fama internazionale. Per alcuni di loro si tratta di ricorrenze che vengono celebrate pubblicamente, mentre altri sono meno noti al grande pubblico. L'elenco comprende anche un ballerino e un imprenditore, tutti nati in date diverse e con percorsi professionali distinti.

Buon compleanno Paolo Mazzanti, Jacopo Scaramuzzi, Roberto Bolle, Emanuele Montani della Fargna, Simon Kjaer, Tinto Brass, Enrico Vanzina, Rosanna Fratello, Antonio Trebiciani, Rocco Barocco, Sergio Leonardi, Diana Ross, Marco Predolin, Filiberto Zaratti, Giovanni Bilardi, Fabrizio Rondolino, Didi Leoni, Guido Meda, Massimo Venier, Morgan De Sanctis, Laura Bordignon, Massimo Donati. Oggi 26 marzo compiono gli anni: Paolo Mazzanti, giornalista; Jacopo Scaramuzzi, giornalista; Emanuele Montani della Fargna, ingegnere; Simon Kjaer, calciatore; Tinto Brass, regista, sceneggiatore, attore; Gianni Molinari, ex calciatore Parma, Cagliari, Venezia;... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Tinto Brass, Paolo Mazzanti, Roberto Bolle… Articoli correlati Buon compleanno Gene Gnocchi, Rino Formica, Roberto Ciufoli…Buon compleanno Gene Gnocchi, Justin Bieber, Rino Formica, Lamberto Dini, Carlo Regalia, Paris dell’Unto, Alfio Krancic, Lamberto Giorgi, Luisella... Buon compleanno Enza Sampò, Valerio Mastandrea, Roberto VieriBuon compleanno Valerio Mastandrea, Enza Sampò, Michael Bloomberg, Roberto Vieri, Luigi Bacialli, Virginio Merola, Stefano Masciarelli, Daria... Contenuti utili per approfondire Tinto Brass Argomenti discussi: Buon compleanno Geolier, i vip con cui festeggia il 23 marzo. Tinto Brass compie 90 anni: «Avrei voluto fare un film con Sofia Loren»VENEZIA - Milanese di nascita, ma veneziano a tutto tondo, Tinto Brass compie domenica novant'anni. E li festeggerà a Roma, dove vive con la moglie-musa Caterina Varzi. Doveva diventare un avvocato, ... ilgazzettino.it Tinto Brass, gli 80 anni di un grande provocatoreCompleanno storico per il popolare regista veneziano, autore di film discussi come La chiave e Salon Kitty. Un uomo colto e spiritoso, che in mezzo secolo di carriera non ha mai perso il gusto di ... panorama.it