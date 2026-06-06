Due giovani in bicicletta sono stati investiti a Brescello. Un ragazzo di 19 anni è morto sul colpo, mentre un altro di 18 anni è stato portato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il 19enne. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un terribile incidente è accaduto a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, dove un 19enne ha perso la vita, mentre un 18enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale Terribile incidente nella notte aBrescello, in provincia di Reggio Emilia. Alle 3.30 di notte, sulla Strada Provinciale 62 Cisa, qui due giovani amici sono rimasti coinvolti a seguito di uno scontro con una Volkswagen Passat che li ha investiti, mentre erano in bicicletta. Il 18enne è rimasto ferito, mentre il 19enne ha perso la vita. L’incidente è avvenuto alle 3.30 di notte, sulla strada Provinciale 62, nei pressi della concessionaria Auto Zatti. Qui, per cause ancora da accertare, un 43enne, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, avrebbe investito con la sua Volkswagen Passat due giovani ragazzi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brescello, due giovani investiti in bicicletta: morto 19enne

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