Due giovani sono deceduti questa mattina nel Mantovano dopo essere stati investiti mentre andavano al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 e coinvolge un veicolo che li ha travolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Al momento, non sono state rese note le identità delle vittime.

Tragici incidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore in diverse parti d’Italia. Il più grave nel mantovano questa mattina, intorno alle 5.30 a Roncoferraro, frazione Villa Garibaldi. Qui due giovani, di 24 e 26 anni, di origine indiana, sono stati investiti mentre erano in bicicletta da un 68enne, di Castel d’Ario, alla guida di un furgone che poi si è ribaltato in un fossato. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso del 118, i vigili del Fuoco e i carabinieri della Stazione di Sustinente e Roncoferraro per i rilievi del caso. Il conducente del furgone è stato portato in codice verde all’ospedale di Mantova, mentre per i due ciclisti è stato constatato il decesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mantova, investiti mentre andavano al lavoro in bicicletta: morti due giovani

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