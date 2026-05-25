Due giovani di 24 e 26 anni sono morti questa mattina all’alba a Roncoferraro, dopo essere stati investiti da un furgone mentre pedalavano verso il lavoro. I ragazzi, di origine indiana, si trovavano sulla stessa bicicletta, in direzione di un’azienda locale, quando sono stati colpiti dal veicolo poco prima delle 5. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Stavano andando a lavoro insieme, sulla stessa bicicletta, quando un furgone li ha investiti uccidendoli: è accaduto a due ragazzi di origine indiana di 24 e 26 anni, questa mattina all’alba, intorno alle 5.30, a Roncoferraro – frazione Villa Garibaldi – in provincia di Mantova. I due si trovavano in via Alessandro Volta ed erano diretti all’allevamento di Villa Garibaldi dove entrambi lavoravano. A un certo punto un uomo di 68 anni alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo – le cause sono ancora da accertare – e ha investito in pieno i due ciclisti finendo fuori strada e ribaltandosi in un fosso. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Sustinente e Roncoferraro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Investiti da un furgone mentre andavano a lavorare in bicicletta: morti due 20enni a Roncoferraro (Mantova)

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