Lunedì sera, allo stadio della capitale, si gioca un match importante tra Roma e Fiorentina. Le due squadre si contendono un posto tra le prime quattro in classifica, con la Roma che cerca di mantenere vive le proprie chance di qualificazione in Champions League. La partita è considerata decisiva per il proseguo della stagione di entrambe le squadre. Tra i giocatori in campo ci sono Celik e Rensch, in corsa per una maglia da titolare.

La Roma lunedì sera ospiterà la Fiorentina in una partita cruciale per tenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. Oltre agli assenti Dovbyk, Ferguson e Pellegrini il dubbio di formazione è sulla fascia di destra: gioca Celik o Rensch? Celik, che si era infortunato nel match di sabato contro il Bologna, non ha accusato niente di grave. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno escluso la presenza di lesioni muscolari, quindi è pronto a scendere in campo contro la Fiorentina, da titolare o a gara in corso. Fortunatamente per Gasperini è stato un infortunio di poco conto, poiché il tecnico fa tanto affidamento su di lui, in quanto è versatile e garantisce un equilibrio difensivo solido Scelte in mezzo e davanti: i duelli Pisilli-Kone e Dybala-El Sha.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, testa a testa per una maglia tra Celik e Rensch

Roma-Fiorentina 1-1 | Galli risponde a Janogy | #SerieAWomenAthora

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