A Roma si intensificano le discussioni sul mercato per il nuovo allenatore e sulla scelta del direttore sportivo. Attualmente, le candidature per il ruolo di ds sono due, con una preferenza del tecnico verso entrambi i nomi. Tra questi, uno è il quasi ex direttore sportivo di un club di Serie A, ma ha anche il supporto di un altro grande club, che si trova a competere per la stessa figura. La decisione finale sembra ancora lontana, con diverse trattative aperte e dettagli da definire.

Archiviata (quasi, mai dire mai.) la pratica-Manna, la Roma ora cerca di stringere il cerchio. E i candidati al ruolo di futuro direttore sportivo sembrano essere rimasti sostanzialmente due: Tony D’Amico e Sean Sogliano, che poi sono gli altri due nomi che Gian Piero Gasperini aveva segnalato all’inizio di questo percorso, proprio insieme a quello di Giovanni Manna. In questi suoi giorni romani Ryan Friedkin sta cercando di lavorare soprattutto su questo, vorrebbe lasciare Trigoria con la soluzione in cassaforte. Detto che nel frattempo Frederic Massara – l’attuale d.s. – sta lavorando assai professionalmente e come se niente fosse, è chiaro che all’orizzonte c’è una scelta diversa per la prossima stagione giallorossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, chi fa il mercato per Gasp? Testa a testa D'Amico-Sogliano, i dettagli

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