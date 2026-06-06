Il botulino agisce bloccando temporaneamente i muscoli facciali, riducendo le rughe di espressione. Questa procedura, molto diffusa, modifica l’aspetto del volto, rendendo meno visibili i segni d’espressione. I volti trattati spesso mostrano meno emozioni visibili, dato che i muscoli non si contraggono come prima. Le rughe e i segni di espressione sono tradizionalmente considerati tracce di vissuto e di emozioni, ma oggi molte persone scelgono il trattamento per ottenere un risultato più levigato e uniforme.

Life&People.it I volti raccontano storie: le rughe, tracce di vissuto, e i segni d’espressione custodiscono emozioni, stanchezze, sorrisi ripetuti nel tempo, ma oggi il viso contemporaneo sembra rispondere ad un’altra esigenza: quella della perfezione. Lo chiamano botox effect, l’effetto che spiega perché funziona il botulino; non è più soltanto un trattamento di medicina estetica: ma una trasformazione in un cambiamento culturale profondo, frutto del connubio tra medicina estetica, social media e ossessione per l’immagine. Un fenomeno che interessa ogni classe sociale, dalle celebrità, alle persone comuni, ridefinendo il modo in cui si sceglie di apparire. Perché funziona il botulino? Inverte la logica dell’invecchiamento. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Botox Effect: perché funziona il botulino e cosa racconta sulla scomparsa delle emozioni?

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BOTOX SIDE EFFECTS ARE DESTROYING YOUR FACE (irreversible damage)

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