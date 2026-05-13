Sempre più persone usano lo smartphone per tenere traccia delle proprie emozioni attraverso app e diari digitali. Questa pratica permette di annotare pensieri e sentimenti in modo semplice e immediato, senza dover ricorrere a quaderni cartacei. Le applicazioni offrono funzioni che facilitano l’organizzazione delle annotazioni e, in alcuni casi, integrano strumenti di analisi dei dati inseriti. La tendenza si inserisce nel più ampio utilizzo della tecnologia per monitorare aspetti della vita quotidiana.

Caro diario. chissà in quanti, nell’era dell’AI, non hanno perso l’abitudine di descrivere su carta emozioni e momenti della propria giornata. Eppure gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e ansia segnano la nostra vita: emozioni diverse che a volte si susseguono, portandoci sulle montagne russe. Per capire davvero come ci sentiamo e se questo, in qualche modo, sta impattando sul nostro umore e sul benessere mentale, ora c’è una soluzione tech: il ‘diario delle emozioni’ sullo smartphone. Non tutti sanno che, sui dispositivi Apple, nell’ App Salute è possibile registrare i propri stati d’animo e le emozioni (con la funzione ‘Stato d’animo’), scoprendo in che modo stile di vita, esercizio fisico, ma anche relazioni, sonno, tempo trascorso alla luce del giorno e minuti dedicati alla mindfulness possono influire sul benessere personale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Diario delle emozioni su smartphone, ecco come funziona e cosa si può fare

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Come social e AI stanno rallentando il cervello, soprattutto nei più giovani

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