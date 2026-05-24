Apprendere | come funziona l’attenzione come funziona la memoria Il ruolo delle emozioni

Il testo parla di come funzionano attenzione e memoria, sottolineando il ruolo delle emozioni. In un periodo di profondi cambiamenti nella scuola, si evidenzia l’interesse verso le neuroscienze, considerate sempre più rilevanti. Tuttavia, il rapporto tra innovazioni scientifiche e pratiche educative resta complesso e ambiguo. La discussione si concentra sulla necessità di integrare le scoperte neuroscientifiche nel contesto scolastico, senza perdere di vista le sfide e le criticità che ne derivano.

In un tempo in cui la scuola è chiamata a confrontarsi con trasformazioni profonde, tecnologiche, culturali e sociali, il dialogo con le neuroscienze appare sempre più inevitabile, ma anche carico di ambiguità. Da un lato, la possibilità di comprendere meglio i processi cerebrali legati all’apprendimento affascina e promette innovazione, dall’altro si insinua il rischio di semplificazioni eccessive, che finiscono per tradire proprio quella complessità che si vorrebbe illuminare. Il cervello non è una macchina prevedibile né un sistema lineare, ma un organismo vivo, plastico, profondamente intrecciato con l’esperienza, le emozioni e le relazioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il segreto della memoria: da Giordano Bruno alla neuroscienza

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