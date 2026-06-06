Boom digitale | 15 miliardi per i nuovi data center in Italia

In Italia verranno investiti 15 miliardi di euro per la costruzione di nuovi data center. La notizia ha suscitato interrogativi sulle conseguenze di questi impianti sulle bollette elettriche degli utenti. Non sono stati forniti dettagli su come l’aumento della domanda di energia possa influenzare i costi per le famiglie e le imprese. La realizzazione di questi data center rappresenta un incremento significativo nel settore digitale nazionale.

Come influenzeranno questi nuovi data center le bollette elettriche degli italiani?. Quali impatti ambientali avrà la costruzione di 234 nuovi centri di calcolo?. Perché i colossi del software stanno diventando produttori di energia elettrica?. Chi gestirà il conflitto tra crescita tecnologica e resistenza dei territori?.? In Breve Lombardia approva legge regionale per autorizzazioni rapide e sostenibilità data center. Progetti lombardi da 7 miliardi impiegheranno oltre 4.500 lavoratori nel territorio. Irlanda registra consumo elettrico data center pari al 22% della domanda nazionale. Alphabet investe 4,75 miliardi in Intersect per produrre energia rinnovabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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