Il settore tecnologico italiano ha registrato un incremento significativo, raggiungendo un volume d’affari di 15,2 miliardi di euro. La crescita è attribuibile principalmente alle soluzioni prodotte in Italia, che hanno contribuito a far salire i numeri di questo comparto. I dati evidenziano un andamento positivo del settore, che continua a svilupparsi grazie alla domanda di tecnologie locali.

Il comparto tecnologico nazionale ha registrato una crescita straordinaria, raggiungendo un volume d’affari complessivo di 15,2 miliardi di euro grazie alla spinta delle soluzioni Made in Italy. I dati presentati a Milano durante la terza edizione dell’Italian Tech Landscape delineano un in cui il valore generato dalle singole innovazioni e l’apporto dei professionisti del settore stanno influenzando sensibilmente l’economia del Paese. L’impatto economico della digitalizzazione italiana. La forza trainante di questo incremento si riflette direttamente sulle statistiche macroeconomiche, con un contributo che incide per lo 0,78% sul Prodotto Interno Lordo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tech Made in Italy: il boom digitale vola a 15 miliardi di euro

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