Euro digitale | la BCE punta al 2029 con nuovi data center in Italia
La Banca Centrale Europea ha annunciato che l’introduzione dell’euro digitale è prevista per il 2029, con la realizzazione di nuovi data center in Italia. La decisione fa parte di un piano più ampio di sviluppo tecnologico volto a creare un sistema di pagamento digitale europeo. La creazione di queste infrastrutture coinvolge diverse fasi e risorse, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficienza delle transazioni. La proposta solleva anche domande sulla possibilità di ridurre la dipendenza dai servizi dei colossi americani.
? Domande chiave Come influenzerà l'indipendenza dai colossi americani le nostre transazioni quotidiane?. Dove verranno installati i tre nuovi data center strategici in Italia?. Chi sono le aziende italiane selezionate per sviluppare il software europeo?. Perché la Germania sta cambiando posizione sulla gestione della moneta digitale?.? In Breve L'Italia ospiterà tre data center strategici per la rete continentale europea.. Il gruppo francese Ovh e Scaleway gestirà l'infrastruttura Sepi per i pagamenti.. Visa e Mastercard controllano attualmente il 65% delle transazioni elettroniche europee.. Almaviva e Fabrick svilupperanno il software per il kit tecnologico dell'euro digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Euro digitale alternativa ai sistemi di pagamento “Made in Usa”: l’Europarlamento approva
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