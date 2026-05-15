Euro digitale | la BCE punta al 2029 con nuovi data center in Italia

La Banca Centrale Europea ha annunciato che l’introduzione dell’euro digitale è prevista per il 2029, con la realizzazione di nuovi data center in Italia. La decisione fa parte di un piano più ampio di sviluppo tecnologico volto a creare un sistema di pagamento digitale europeo. La creazione di queste infrastrutture coinvolge diverse fasi e risorse, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficienza delle transazioni. La proposta solleva anche domande sulla possibilità di ridurre la dipendenza dai servizi dei colossi americani.

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