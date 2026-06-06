Bologna il tesoretto salva-big Da Holm a Odgaard | i sacrificabili Il piano per tenere Rowe e Castro

Il Bologna sta valutando di sacrificare Holm e Odgaard per mantenere Rowe e Castro. Rowe è nel mirino di Aston Villa e Chelsea, mentre Castro è seguito dal Nottingham. La società lavora a un piano per trattenere i due attaccanti, anche attraverso eventuali sacrifici. La trattativa è in corso, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali sui costi o le modalità. La priorità resta evitare la partenza dei due giocatori chiave.

Non c’è giorno che dall’Inghilterra non ricordino come si stia preparando l’assalto ai due principali gioielli della vetrina rossoblù Rowe (con Aston Villa e Chelsea sulle sue tracce) e Castro (il Nottingham). Che il Bologna, in vista di un’annata senza Coppe Europee, debba cedere per coprire i costi (ingaggi inclusi) della prossima stagione è nella natura delle cose e della politica della sostenibilità predicata dai vertici rossoblù. E se con Champions ed Europa League il Bologna ha ceduto 2 pezzi da novanta a estate, va da sè che ci sia la possibilità che nel prossimo mercato possa rendersi necessario qualche sacrificio in più. Il Bologna ha un piano per provare a scongiurare almeno l’addio di un pezzo da novanta: da capire se sarà realizzabile, e dipenderà da tempistiche e incastri di mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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