Berna Rowe e Castro | quelli della notte | quante frecce per il Bologna per sognare un’impresa in Europa

Il Bologna si prepara a vivere un momento cruciale della stagione, con diversi giocatori pronti a fare la differenza nelle prossime partite. Tra i protagonisti ci sono Bernardeschi, Castro, Cambiaghi e Rowe, insieme a Orsolini, alla ricerca di una svolta, e agli assistman Miranda e Zortea. Sono loro quelli che hanno partecipato alle serate più decisive del campionato, alimentando le speranze di un piazzamento importante in Europa.

Bologna, 8 parile 2026 – Da Bernardeschi a Castro, da Cambiaghi a Rowe, da un Orsolini in cerca di se stesso, fino agli assistman Miranda e Zortea: sono soprattutto loro, gli uomini che hanno segnato le grandi notte di un Bologna che vuole continuare a inseguire il sogno europeo. C’è un Bologna che in campionato ha dimezzato il ritmo a partire da fine novembre. Ma c’è un Bologna che in Europa arriva da 10 risultati utili consecutivi dopo il ko all’esordio in casa dell’Aston Villa. Con la squadra di Emery i rossoblù persero a Birmigham 1-0 nella prima giornata di Europa League e 2-0 nella fase campionato di Champions il 22 ottobre 2024: sempre a Birmingham. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Berna, Rowe e Castro: quelli della notte: quante frecce per il Bologna per sognare un’impresa in Europa Berna, Castro e Rowe. Ecco il tridente che scaldaPobega o Moro? Joao Mario a destra, con Lykogiannis a sinistra, o il greco a partita in corso insistendo su Zortea a destra? Questi gli ultimi dubbi... LIVE Alle 15 Cremonese-Bologna: Bonazzoli-Djuric per Giampaolo, Italiano con Rowe e Castro(4-4-2) Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric. Temi più discussi: Berna, Rowe e Castro: quelli della notte: quante frecce per il Bologna per sognare un’impresa in Europa; Cremonese-Bologna, formazioni ufficiali: la scelta su Baschirotto, Castro, Berna, Orsolini, Zortea e Rowe; Bologna, occhio ai diffidati: Berna, Lucumi e Ferguson a rischio per il ritorno; ? UFFICIALI Cremonese-Bologna: Orsolini e Baschirotto ?, Berna e Rowe ?. Berna, Rowe e Castro: quelli della notte: quante frecce per il Bologna per sognare un’impresa in EuropaEuropa League: una resa dei conti con l’Aston Villa che nei due ultimi precedenti, a Birmingham, hanno sempre lasciato il Bologna a bocca asciutta ... ilrestodelcarlino.it Berna, Castro e Rowe. Ecco il tridente che scaldaPobega o Moro? Joao Mario a destra, con Lykogiannis a sinistra, o il greco a partita in corso insistendo su Zortea a destra? Questi gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di ritorno ... ilrestodelcarlino.it L'ambasciatore italiano rientra a Berna dopo lo scontro politico innescato dal governo Meloni sulla tragedia di Crans-Montana x.com L'ambasciatore italiano rientra a Berna dopo lo scontro politico innescato dal governo Meloni sulla tragedia di Crans-Montana - facebook.com facebook