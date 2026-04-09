Bologna-Aston Villa le probabili formazioni | Bernardeschi e Rowe dietro a Castro
Il Bologna affronta l’Aston Villa al Dall’Ara per la gara di andata dei quarti di finale. La squadra italiana, guidata dall’allenatore Vincenzo Italiano, arriva dopo aver eliminato la Roma. L’Aston Villa, allenato da Unai Emery, ha superato il Lille nel turno precedente. Le probabili formazioni vedono Bernardeschi e Rowe nel reparto difensivo dietro a Castro.
Il Bologna riceve l’Aston Villa al Dall’Ara per l’andata dei quarti di finale. La squadra di Vincenzo Italiano arriva all’appuntamento dopo aver eliminato la Roma, mentre gli inglesi guidati da Unai Emery hanno conquistato il passaggio del turno battendo il Lille. Grande attesa ora per una sfida che mette in palio un posto in semifinale, con occhi puntati sulle probabili scelte di formazione delle due squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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stasera allo stadio Renato Dall' Ara alle ore 21 gara di andata dei quarti di finale di EUROPA LEAGUE,il Bologna incontra gli Inglesi dell' Aston Villa FC!! - facebook.com facebook
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