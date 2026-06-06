Bolivia-Scozia | formazioni amichevoli internazionali statistiche e anteprime canale TV streaming online in diretta e pronostici per la partita di riscaldamento della Coppa del Mondo FIFA 2026

La partita tra Bolivia e Scozia si giocherà in un’amichevole internazionale, con le formazioni che si preparano alla Coppa del Mondo FIFA 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e su canali TV dedicati. Le statistiche delle due squadre sono già disponibili, così come i pronostici degli esperti. Non ci sono state modifiche all’orario o al luogo dell’incontro, che si svolgerà come programmato. La partita rappresenta un’occasione per testare le formazioni in vista della competizione mondiale.

2026-06-06 12:06:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Una settimana prima della partita più vincibile della fase a gironi della Coppa del Mondo per la Scozia, l’attaccante Lawrence Shankland afferma che una vittoria sulla Bolivia metterebbe la sua squadra “in una buona posizione” per la prima partita della fase finale contro Haiti. “È un altro passo verso l’inizio del torneo”, ha detto Shankland al canale ufficiale della Scozia, dopo aver segnato due gol in sei minuti nella vittoria per 4-1 sul Curaçao a Glasgow sabato scorso. “È un’altra gara da godere. Quando ci siamo incontrati la settimana scorsa, era solo l’inizio della preparazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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