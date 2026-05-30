Scozia-Curacao | formazioni di amichevoli internazionali statistiche e anteprime canale TV streaming online in diretta e pronostici per la partita di riscaldamento della Coppa del Mondo FIFA 2026

Le due nazionali si preparano per la partita amichevole in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. La partita sarà trasmessa in diretta su canali TV e streaming online. Sono state fornite statistiche e pronostici relativi alle formazioni che scenderanno in campo. L'incontro rappresenta un'occasione di riscaldamento per le squadre, con attenzione alle scelte tattiche e ai possibili cambiamenti di formazione. La sfida si svolge in un contesto di preparazione internazionale.

2026-05-30 00:31:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore della Scozia Steve Clarke aveva appena terminato la sua carriera da giocatore con il Chelsea quando il suo paese si qualificò per la Coppa del Mondo del 1998, dimostrando la sua ultima apparizione in finale prima che l’ex difensore li riportasse al torneo battendo la Danimarca lo scorso novembre. Clarke ha particolari ragioni per percepire il fattore benessere prima del canto del cigno delle prefinali della Scozia in casa all’Hampden Park contro Curacao sabato, avendo firmato un nuovo contratto giovedì per rimanere in carica fino al 2030. “Sarà bello per i tifosi salutarci”, ha detto Clarke alla FA scozzese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Formazioni, statistiche e anteprime per l’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, inclusi TV, streaming live, pronosticiStasera si svolge un’amichevole internazionale in preparazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

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